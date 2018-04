Alle partier står bag ny ordning for parkeringsvagter. SF er derimod ikke tilhænger af borgmesterens forslag om, at man på længere sigt kan erstatte vagterne med kameraer.

Nyborg: Efter en periode med noget nær frit slag kan bilisterne igen risikerer en bøde for ulovlig parkering i Nyborg by. Samtlige partier bakker nemlig op om en ny ordning, hvor to-tre af kommunens egne folk uddannes til at kunne fungere som p-vagter på deltid.

Til gengæld skal borgmester Kenneth Muhs (V) ikke regne med SF's opbakning til et forslag om, at man med tiden kan erstatte p-vagterne med en automatisk registrering af bilisternes nummerplader. Teknikken findes allerede og er taget i brug flere steder i landet, påpeger han.

Men derfor kan stadig godt være dybt problematisk, lyder indvendingen fra Suzette Frovin (SF), der er medlem af det magtfulde økonomiudvalg.

- Vi har brug for at have en etisk diskussion om, hvad vi vil bruge teknologierne til. Der er tale om en form for overvågning, og vi er hele tiden nødt til at tænke på, hvor mange mennesker vi på den måde belemrer for at fange måske tre mennesker, der parkerer ulovligt. Det har alt for vidtrækkende konsekvenser, så jeg kan slet ikke forestille mig, at det er noget, vi vil lægge stemmer til, siger hun.

Et af de steder, hvor den automatiske registrering allerede finder sted, er ved patienthotellet på OUH.

- Jeg har selv oplevet det netop ved patienthotellet og synes, det er meget grænseoverskridende. Generelt går vi ind for, at vi som borgere skal kunne færdes frit. Derfor er vi heller ikke tilhængere af at sætte overvågningskamera op i hele byen for at undgå kriminalitet, tilføjer Suzette Frovin, der betragter Kina som skræmmeeksemplet på, hvor langt man kan gå.

Her uddeler myndighederne point til borgerne alt efter, om de opfører sig korrekt i det offentlige rum, fortæller hun.