Det er slut med infight om busruter i Fynbus, lyder det fra både store og små medlemmer af bestyrelsen i det offentlige trafikselskab. Nu bakker alle mand op om letbanen.

Det er slut med knubbede ord og skænderier om busruter i det fynske buslandskab. Nu skal der bakkes op om letbanen. Det er kursen i Fynbus-bestyrelsen, efter at alle mand har haft lejlighed til at læse den uvildige rapport om årsagerne til, at to millioner passagerer har droppet bussen de seneste to år. Fynbus Fynbus er ejet af de fynske kommuner og Region Syddanmark.



Selskabet har i 2016 og 2017 mistet ca. to millioner passagerer.



Tidligere på året var selskabet truet af en sparerunde.



Den så ud til at koste dyrt for de regionale ruter 110 og 920.



Sparerunden affødte hidsige diskussioner mellem landkommuner og Odense.



Sparerunden blev aflyst i februar, da en regnefejl blev opdaget.



En uvildig rapport har afdækket hovedårsagerne til passagerfaldet. Rapporten påpeger, at hovedårsagerne til styrtdykket er letbanegraveri i Odense, overgang til rejsekortet og afskaffelsen af billetordningen "Odense for en 10er". Den påpeger også, at langt størstedelen af passagertabet er sket på de regionale ruter og i Odense Kommune, men den sætter ikke fordelingstal på årsagerne, og de kommuner, som for et par måneder siden røg i infight på grund af truende besparelser, er enige om at sænke stridsøksen og rykke sammen i bussen, sådan som bestyrelsesformand Morten Andersen bebudede i Fyens Stiftstidende tirsdag. “ Det ser ud, som om elendighederne har toppet, og vi har besluttet at vi skal kigge fremad og stå sammen, og nu må vi begrave den uro, der var. Anders W. Berthelsen, medlem af Fynbusbestyrelsen for Odense Kommune.

Hele Fyns projekt

Anders W. Berthelsen sidder i bestyrelsen på vegne af Odense Kommune, der stillede spørgsmålstegn ved de tal og årsager til passagerdykket, som Fynbus-direktør Carsten Hyldborg fremlagde tidligere på året. - Jeg tilstøder mig det, Morten har sagt. Rapporten peger på en række årsager til faldet - ikke kun tre - og der er ikke nogen vægtning af dem. Der er en hel del faktorer, der spiller sammen - og hvis det f.eks. bliver mere bøvlet at tage bussen og samtidigt billigere at køre bil, så er det også en faktor, siger Berthelsen. - Det ser ud, som om elendighederne (passagerfaldet, red.) har toppet, og vi har besluttet at vi skal kigge fremad og stå sammen, og nu må vi begrave den uro, der var. Vi er alle sammen interesseret i, at den letbane fungerer, og det blev der givet opbakning til hele vejen rundt om bordet. Det glæder mig meget, for letbanen er hele Fyns projekt. Samme toner lyder fra Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner, som var kritiske over for Odense Kommune, da en - siden aflyst - sparerunde i januar så ud til at gå ud over regionale busruter i de to kommuner. - Faldet i passagertallet er tilsyneladende stoppet nu, og det scenarium, der var tidligere på året, var behæftet med fejl. Nu er vi i en anden situation, og det har givet et pusterum, og nu skal vi bruge kræfterne på at få tog, busser og letbane og det hele til at spille ordentligt sammen. Vi skal sikre kollektiv trafik, der virker for os alle sammen på Fyn, lyder det fra Kristian Nielsen (V), der repræsenterer Faaborg-Midtfyn kommune, mens Leif Rothe Rasmussen (S) fra Assens Kommune konstaterer, at: - Nu må vi have ro på og se fremad.

100 millioner fra regionen