For første gang skal effekten af forskellige måder at grødeskære på dokumenteres. Assens Kommune lægger vandløb til, når forskerne skal dokumentere, hvad der virker bedst for både miljø og landbrug. En viden, der også vil kunne bruges i vores nabolande.

En alt for nænsom grødeskæring har flere gange fået skylden for, at vandet ikke løber af markerne, eller at vandløbene løber over deres bredder, og omvendt har miljøfolk langet ud efter landmændene for ikke at tænke på naturen, når der er blevet gravet for dybt i vandløbene eller fjernet for meget grøde.

Om fire år kan den strid være bilagt. Nu kommer der nemlig dokumentation på bordet. For første gang skal effekten på vandføringen, afvandingen af markerne og for vandløbenes flora og fauna måles i forhold til forskellige måder og tidspunkter at grødeskære vandløbene på.

Grødeskæring Grøde er en samlebetegnelse for de planter, der lever i vandløbene og er levested for fisk og smådyr.Hvis plantesammensætningen er uhensigtsmæssig, kan det forringe vandføringen, og vandstanden vil stige og i værste fald oversvømme marker til skade for afgrøderne.



Derfor foretages der grødeskæring, det kan være på brinkerne og/eller i vandløbets bund.



Det er kommunen, der står for at holde vandløbene ved lige med grødeskæring, men det er lodsejerne, der ejer dem.



Grødeskæringen sker i henhold til et vandløbsregulativ udarbejdet af kommunen og tilstræber en balance mellem hensynet til naturen og vandføringsevnen.



Assens Kommune skal i gang med en revision af disse regulativer, en omfattende opgave, der løber op i adskillig mio. kroner. I den forbindelse vil den nye viden fra forskningsprojektet være nyttig.

Det er Jannik Seslef, vandløbsmedarbejder i Assens Kommune, der har taget initiativ til projektet, som gennemføres i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og med Orbicon og Hededanmark som medspillere. Det kommer til at strække sig over fire år.

Projektet til syv mio. kroner er bredt finansieret af Promilleafgiftsfonden for Landbrug samt Assens Kommune og Havørred Fyn.