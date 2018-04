Udvikling Assens: Turistinformation - for turister eller erhvervslivet?

Lokaldebat: "Udvikling Assens" / "Visit Assens". En heldig sammenblanding - eller?

Hvordan står det til med turistinformationen i Assens? Er den målrettet gæster, der søger information om muligheder i byen/kommunen, eller service for det erhvervsliv, der lever af turister?

Min erfaring er, at der ikke er opdateret information eller service, hvis ikke det omhandler et medlem af erhvervsdelen. Et par gange har jeg på vegne af gæster rettet forespørgsel vedrørende muligheder i Assens. Et par tilfælde drejer sig om forenings/privat initiativ. Folkedanserne havde et stort stævne i Assens, med mulighed for at deltage i fælles dans målrettet alle, men en forespørgsel om, hvor og hvornår gav intet i den lokale turistinformation.

Er det arrangørernes skyld? Eller kunne man forvente, at"turistinformationen selv ønskede opdatering, med henblik på turistservice? Et andet eksempel. Som led i at sætte Assens på det mentale landkort hos en stor gruppe, forespurgte jeg om merchandise, der kunne købes og uddeles. Henvisningen lød på kunstmaler Kurt Hansen, absolut ikke andre eller andre muligheder.

Det hedder sig: "Foreningen er ansvarlig for den kommunale erhvervs- og turismeservice." Men er turistinformationen kun service for medlemmer af Udvikling Assens? Er det en gæsteservice, eller en erhvervsservice?