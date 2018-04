Når Hededanmark, der har grødeskæringsentreprisen i Assens Kommune, kommer ud i juni-juli og september-oktober for at grødeskære vandløbene, møder de tit sure landmænd, der spørger: hvad fanden er det for et tidspunkt at komme på. De møder også fiskere, der synes, de forstyrrer naturen.

- Til dem, ville det være rart at kunne sige mere, end at vi bare gør det, der står i vandløbsregulativet, siger Kurt Beck, biolog og landskabskonsulent i Hededanmark.

Han ser derfor frem til resultaterne af det forskningsprojekt om grødeskæring, som Assens Kommune gennemfører i samarbejde med Aarhus Universitet og Orbicon, der skal analysere resultaterne. Det skulle gerne munde ud i databaseret viden om, hvornår og hvordan man skal grødeskære i forskellige typer vandløb, så man på en gang tager hensyn til naturen og opnår bedst mulig afvanding.