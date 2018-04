Et splitflag, som mandag morgen blev hejst til ære for dronningen i Nyborg, var ved aftenstide blevet byttet ud med et almindeligt et. Flaghejseren efterlyser vidner til ombytningen.

Nyborg: I mandags havde dronningen fødselsdag, og som så mange gange før blev det også markeret i Nørrevoldgade, hvor Bent Yagi bor. Han har været så heldig engang at få et splitflag foræret, og det ynder han at hejse på særlige flagdage som dronningens fødselsdag. Desto større var hans fortrydelse, da han om aftenen skulle bjærge flaget.

- Det betyder at tage det ned igen, fortæller Bent Yagi, der har en fortid i marinen.

I de mellemliggende timer havde en ukendt person nemlig set sit snit til at bytte det fine splitflag ud med et almindeligt flag, og Bent Yagi er skuffet over at have mistet flaget, som han har fået af Nyborgs tidligere havnefoged, Orla Willads Petersen.

- Jeg ved godt, at det ikke er helt efter bogen at have et splitflag hængende her, siger Bent Yagi og peger hen mod gavlen af den ejendom i Nørrevoldgade, hvor både han og den gamle havnefoged bor.

Splitflaget er det som udgangspunkt forbeholdt statslige myndigheder at flage med, men selv om flagningen ikke er helt reglementeret, mener Bent Yagi at have retten på sin side. I hvert fald i moralsk forstand, da han uden at røbe hvor oplyser, at han har spurgt om lov på rette sted.

Ejendommen i Nørrevoldgade og flagstangen, der sidder på gavlen, er ejet af Odd Fellow-logen i Nyborg, og Bent Yagi sørger som lejer i byningen for, at der flages på behørig vis.

Han kan kun se en årsag til, at hans splitflag er blevet byttet ud med et almindeligt et.

- Jeg tror, det handler om misundelse, siger han.

Han har ikke meldt sagen til politiet, men håber på at høre fra folk, som har set den person, der i løbet af dagen mandag 16. april pillede hans flag ned og hejste et andet.

Det almindelige flag kommer i hvert fald ikke op i hans flagstang igen.

- Det er alt for stort og passer til en stang på 12 eller 14 meter, så det ser helt forkert ud.