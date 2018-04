Elever på Søndersø Produktionshøjskole arrangerer mini-OL for byens mindste børn.

Søndersø: Fredag den 4. maj skal 200-300 børn i Søndersø til mini-OL i Søndersøhallen.

Det er eleverne på Den Kombinerede Ungdomsuddannelse, KUU på Søndersø Produktionshøjskole, der for andet år står for en aktivitetsdag for alle børn i byens daginstitutioner og hos dagplejerne.

Som det hører sig til ved et rigtigt OL, starter dagen klokken 10 med indmarch med flag og musik og en åbningstale, før børnene får lov at kaste sig ud i aktiviteterne.

Fordelt i hallen vil KUU-eleverne stå klar til at hjælpe ved de forskellige aktiviteter som forhindringsbaner, madrasser og airtracks, og for de mindste børn vil der være et afskærmet område, hvor det mest handler om leg.

De smås Olympiske Lege slutter af med madpakkespisning, før de drager hjem til en formentlig tiltrængt middagslur.

- Det er en megagod læreproces for vores elever. De får så meget ud af både at planlægge det og snakke om bagefter, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt, fortæller lærer på KUU, Lone Rasmussen.

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er en toårig uddannelse for unge, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, men ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.