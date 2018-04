Det danske Fed Cup-hold i tennis kom onsdag godt fra start ved turneringen i Athen, hvor holdet skal forsøge at sikre oprykning fra den fjerdebedste række.

Danmark vandt 3-0 over Egypten i den første af to kampe i pulje A, hvor Grækenlands værter er det tredje hold.

Først vandt 15-årige Clara Tauson i sin første Fed Cup-singlekamp med 6-4, 6-2 over Lamis Alhussein Abdel Aziz.

- Det var sjovt at spille, og jeg følte, at jeg kæmpede godt, selv om jeg kom dårligt fra start.

- Det var en lidt uortodoks modstander, så jeg brugte de syv første partier til at finde ud af, hvordan hun skulle spilles. Derefter gik det meget godt, siger Clara Tauson.

Karen Barritza bragte derefter Danmark foran 2-0, da hun vandt sin singlekamp med 7-5, 4-6, 6-2 over Sandra Samir.

Sejren betød, at Danmark var sikker på at vinde kampen.

- Der var ingen tvivl om, at der var mange nerver på. Jeg ville virkelig gerne undgå, at vi skulle ud i en afgørende double.

- Det var ikke lige pænt hele vejen. Men en sejr er en sejr, og jeg er rigtig glad for den, siger Karen Barritza.

Eftersom Fed Cup-turneringen i Grækenland afvikles som et gruppespil, var den sidste kamp ikke uden betydning.

Emilie Francati og Maria Jespersen sørgede for en dansk 3-0-sejr, da de vandt 6-0, 6-3 over egypterne Dona Abo Habaga og Rana Sherif Ahmed.

3-0-sejren betyder, at Danmark næsten er sikker på at blive et af de to bedste hold i puljen, der skal spille om oprykning.

Torsdag skal Egypten spille mod Grækenlands favoritter, og fredag spiller Danmark mod Grækenland.