Kloden rundt

USA: Om eftermiddagen 29. maj vil kaffekæden Starbucks kortvarigt lukke alle sine 8000 kaffebarer i USA. Mens barerne er lukkede, skal de ansatte undervises i racemæssige fordomme og forskelsbehandling, skriver CNN. Det sker, efter at to sorte mænd i sidste uge blev anholdt på en Starbucks-kaffebar i Philadelphia, mens de ventede på en bekendt. Bestyreren ringede til politiet, da de to mænd sad på baren uden at købe noget. Anholdelsen førte til protester i byen, og siden har ejeren af kaffebaren beklaget episoden. Omkring 175.000 ansatte skal på skolebænken. (ritzau)