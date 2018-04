Broken News

Her i 100-året for den første udsættelse af konflikt er der stadig ikke udsigt til strejke eller lockout. Eller er der? Tvivl og tradition trækker forligs-turister til Danmark.

Den nuværende forligskvinde er den syvende i rækken og er egentlig en mand, ligesom flere af hendes forgængere, men for nostalgiens og traditionens skyld har man valgt at fastholde den kvindelige titel.

Alle er de kommet for at se, om Forligskvinden om lidt slår døren op og erklærer, at der vil blive konflikt. Eller om hun, som hun nu har gjort hver fjortende dag i præcis 100 år, vil udtale de berømte ord: "Forhandlingerne er brudt sammen. Jeg har udsat konflikten med 14 dage".

Det samme blev Forligsinstitutionen, hvor Forligskvinden og Chefforhandlerne fortsatte deres forhandlinger og troligt hver 14. dag åbnede porten for at meddele, at konflikten var udsat.

Den store konflikt, der var varslet i 2018, blev som bekendt udskudt så mange gange, at pressen holdt op med at møde op ved porten. Tusindvis af mennesker var i årevis fuldtidsbeskæftiget med at udforme nødberedskaber og konfliktplaner, men i takt med, at de medarbejdere gik på pension - og der stadig ikke blev konflikt - blev det konfliktforberedende arbejde glemt rundt omkring.

Siden er forligs-tuister valfartet til København, og daværende statsminister Sophie Lødhe (V) måtte i 2030 opgive at afbryde forhandlingerne med et regeringsindgreb efter pres fra dansk handel og erhverv.

I 2028 modtog den dramadokumentariske film "Call of Conflict" (dansk: "Halløj i Forligsen") fire Oscars. Halle Barry og Tom Hanks delte priserne for årets bedste hovedroller for deres præstationer som forligskvinde Mette Christensen og chefforhandler Anders Bondo Christensen. Benedict Cumberbatch blev årets bedste mandlige birolle som chefforhandler Michael Ziegler, mens den fjerde Oscar gik for bedste film baseret på en virkelig begivenhed.

En af dem er den 52-årige konfliktigan Lars "Lockout" Rasmussen, der to gange hver måned kører over Kattegatbroen fra Aarhus for at overvære konfliktudsættelsen.

- At se Forligskvinden minder en om, at man skal sætte pris på det, man selv arbejder med. Og at man aldrig kan være sikker på noget. Altså, inderst inde ved jeg jo godt, at det bare er et skuespil, og at de aldrig kunne finde på at sætte en konflikt i gang. Hvem er også interesseret i det. Men tvivlen. Den der nagende tvivl. Tænk nu, hvis hun gør det alligevel? ler Lars "Lockout" Rasmussen.

Han holder en finger op til læberne.

- Sssh. Nu sker det! hvisker han.

Vi kan ikke høre Forligskvindens stemme. Men vi ved, hun har talt, for op fra pladsen lyder et brøl af begejstring efterfulgt af klapsalver, inden de brune døre smækker i med et brag.

Og mon ikke de solide døre klarer 100 år mere med denne fine, danske tradition?