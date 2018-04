Faaborg: For tredje gang indenfor en uge har Østergade 33, Faaborg, fået ny facadefarve. Nu er den hvid og - næsten - i tråd med forskrifterne i lokalplanen.

Torsdag åbner syreren Walid Dalo isbutik i Noo's tidligere udsalg af thai-food, og i første omgang havde han malet facaden skrigende neongrøn - uden at være opmærksom på, at lokalplanen siger, der kun må bruges jordfarvet. Efter en del mishagsytringer især på facebook, tog han og fætteren Dalo Dalo konsekvensen og den hvide malerbørste og malede det hele om til åbningen, så farven nu passer med censuren.

- Vi har haft travlt, vi er trætte nu, sagde Dalo Dalo onsdag til avisen.

I Faaborg kommer "Roma Is" til at konkurrere med både Vaffelbageren og Det Blå Ishus, men det bekymrer ikke medejer Dalo Dalo.

- Vi har overtaget stedet, fordi det har et godt køkken. Her vil vi lave den is, der skal sælges i både Faaborg, Ringe og Assens. Vi bliver ikke superafhængige af et godt salg i Faaborg, men vi håber da folk vil synes om vores is, siger han.

Den kan folk få gratis smagsprøver på torsdag kl. 14-17.

Når forskrifterne kun næsten er fulgt, skyldes det, at isbodens skilt skal ned i stueplans højde for at være helt "lovlig". Lige nu sidder skiltet lidt for højt.