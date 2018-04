Fleksjob er et tilbud om deltid, hvis du er ramt af en længerevarende sygdom, der ikke kan helbredes, eller der er andre årsager til, du ikke kan varetage et arbejde på fuld tid. Arbejdet bliver tilrettelagt, så dine behov bliver tilgodeset, hvis du eksempelvis skal have flere pauser end normalt.Det er kommunen, der skal vurdere, om du er egnet til fleksjob.Hvis du er under 40 år, er fleksjob et tilbud i en femårig periode. Herefter skal det vurderes, om det er det rette.Hvis du er fyldt 40 år, når du kommer i fleksjob, er det en varig ydelse, der kun kan erstattes af pension.Det er din arbejdsgiver, der udbetaler løn for din effektive arbejdstid. Det vil sige, at du får løn for den tid, du arbejder eksklusiv pauser, du måtte få brug for i løbet af arbejdsdagen.Kommunen supplerer herefter din indtægt. Dette reguleres efter din løn.Din indtægt i fleksjob kan ikke udgøres mere, end det beløb du ville få, hvis du bestred den samme stilling fuld tid.Den maksimale fleksydelse i 2018 er på 203.472 kroner om året.Hvis man ikke har et fleksjob, men man stadig er en del af fleksjobordningen, får man i stedet den såkaldte "ledighedsydelse", som også er en del af budgetgarantien.

Når man får et fleksjob, er man som udgangspunkt berettiget til at være en del af ordningen til den dag, man går på pension. Det betyder samtidig, antallet af fleksjobbere i Kerteminde Kommune først er normaliseret igen i år 2033 - såfremt ingen i den mellemliggende periode bliver tilkendt ordningen.

- Vi hører, at folk får pludselig noget mere livskvalitet. Vi skal hjælpe folk, så de ikke går på en evig kontanthjælp, fortæller næstformanden for udvalget, Jens-Arne Hansen fra Socialdemokratiet.

- Vi skal ikke bare have folk til at være låst på kontanthjælp. Vi skulle finde ud af: Kan de noget, eller kan de ikke noget. Og dem, som har haft bare en lille mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet, har vi fået over på fleksjob, forklarer, Jens Gantriis (V), der er formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Udviklingen er resultatet af en koordineret indsats fra Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, der vil have flere borgere fra kontanthjælp og sygedagpenge over på fleksjobordningen.

Den økonomiske konsekvens er, at Kerteminde har bundet en stor del af kommunens økonomi til ordningen de næste mange år. Helt konkret bruger kommunen dobbelt så mange penge på fleksjobordningen, som staten forventer.

Staten udsteder hvert år en budgetgaranti, der er en forventning om, hvad Kerteminde Kommune bør bruge på området. I 2017 lå budgetgarantien for fleksjob og ledighedsydelse på 31,6 millioner kroner, men regnskabet for samme år i kommunen viser, at der er brugt 63,8 millioner kroner på området. Kerteminde Kommune bruger altså 32,2 millioner kroner mere i 2017 på fleksjobordningen, end statens budgetgaranti rækker til.

- Jeg tror ikke, vi var klar over, at omfanget var så stort, men selvfølgelig tænker vi hele tiden over, hvor pengene skal komme fra, forklarer Jens-Arne Hansen og uddyber, at de penge, der mangler, skal findes inden for arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet.

Jens Gantriis er dog ikke i tvivl om, at ordningen med fleksjob er vigtigere end økonomien, selvom der også skal være styr på den i sidste ende.

- Men jeg skal også kunne se vores borgere i øjnene og sige, at vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dem, når de er ramt af et eller andet, fortæller han og understreger, at nogle af pengene hentes hjem ved, at der ikke skal udbetales så meget i kontanthjælp.

Og hos Socialdemokratiet er det også det menneskelige, der vejer tungest.

- Jeg synes ikke, vi skal have folk til at gå på en kontanthjælp, fordi det er billigt. Der skal være noget menneskeligt i det også, mener Jens-Arne Hansen.