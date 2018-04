Kerteminde: Tøjeksperten Kerteminde i Strandgade har fået en ny ydelse på "hylden". Butikken tilbyder sine kunder at indlevere deres rensetøj og vasketøj samt duge til vask og rul.- Vi synes, det er naturligt, at vores kunder har mulighed for at få renset tøj samme sted, som det er købt. Vi går også ind tiden med mange turister og besøgende i byen, som har behovfor at få renset eller vasket tøj. Så vi er glade for at kunne tilbyde kvalitetsrens. I detailbranchen må vi hele tiden tænke nyt, siger butikschef Troels Hasle Østergaard i en pressemeddelelse.

Tilbuddet er trådt i kraft. /EXP