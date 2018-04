Lokaldebat: - Prøv lige at høre her, Bo Libergren

Læserbrev: Prøv lige at høre her, Bo Libergren. Kan du overhovedet sætte dig ind i en situation, hvor man i Tranekær står med et barn på 10 måneder, der i løbet af natten får feber, der svinger mellem 40 og 41, og så bliver man bedt om at køre til Odense til lægevagten.

En tur, der tog næsten 1,5 time på grund af snefald. Prøv lige at høre her, Bo Libergren, det må absolut kunne gøres bedre.

Hvad nu hvis det barn gik i feberkrampe undervejs? Hvor tilfredse og trygge tror du langelændere og andre, der bor i yderområder i hele landet, er? Kan det virkelig passe, at vi her i Danmark ikke kan have et system, hvor man trygt kan stole på at få hjælp, hvis man bliver syg, også om natten.

Det må absolut kunne lade sig gøre at have et vagtsystem af lokale læger, der kan rykke ud til syge borgere om natten i yderområderne. Drop nu de regnearksløsninger på velfærdsområdet, og tænk på det som en investering. Det er trods alt derfor, vi betaler skat.