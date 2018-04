En 52-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger for at komme med dødstrusler mod en Odense-rådmand Susanne Crawley Larsen (R). Det oplyser Fyns Anklagere via Twitter.

Anklager ved Fyns Politi Maria Tripsen oplyser til Fyens.dk, at manden er fra Odense og har tirsdag slået to videoer op på sin egen offentlige Facebook-væg med cirka én times mellemrum. I den ene truer han rådmanden på livet, og i den anden gentager han truslen.

- Det er noget, vi tager meget alvorligt. Det er en trussel mod demokratiet, og derfor er vi meget tilfredse med, at det endte med en varetægtsfængsling, siger Maria Tripsen og uddyber:

- Til grund for varetægtsfængsling ligger også, at manden for kort tid siden er blevet prøveløsladt, efter at have været dømt for tidligere at true netop Susanne Crawley Larsen på livet.