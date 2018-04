Kloden rundt

USA: Tre bavianer er sluppet ud fra et biomedicinsk forskningsanlæg. Det kunne lyde som starten på filmen "Abernes Planet", men denne gang er det ganske virkeligt. I weekenden formåede de tre aber nemlig at stikke af fra forskningsanlægget i den amerikanske by San Antonio, skriver nyhedsbureauet AFP. Bavianerne brugte en stor tønde til at hoppe over murene, der ellers står skråt, så de ikke kan kravle over. De nåede at nyde en halv times frihed, inden de blev fanget og sat tilbage i anlægget. (ritzau)