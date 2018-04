Kloden rundt

Norge: Den norske verdensmester i skak, Magnus Carlsen, har fundet en utraditionel måde at vise sine evner på. Den unge skakmester er begyndt at lægge videoer ud, hvor hans fans kan se ham spille mod højt rangerede spillere på nettet med en øl i hånden. Det skriver NRK. Under navnet "DrDrunkenstein" spiller Carlsen skakpartier på et minut, mens han forklarer sine træk for seerne og hælder kolde øl i svælget. Carlsen har tidligere forsøgt at undgå rampelyset. Hans manager siger, at dette er et forsøg på at være mere åben over for offentligheden. (ritzau)