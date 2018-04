Langeland er den kommune i Danmark, hvor flest børn lever i fattigdom. Det skyldes, vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, kontanthjælpsloftet, som sender familier ud i fattigdom. Det vil Langeland Kommunes beskæftigelses- og uddannelsesudvalg nu forsøge at ændre ved at sætte øget fokus på at hjælpe voksne arbejdsløse med at komme i arbejde.

Langeland: Kontanthjælpsloft og integrationsydelse er ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skyld i en mærkbar stigning i antallet af børn, der vokser op i såkaldt etårs-fattigdom. Sammenlignet med andre kommuner findes den højeste andel af disse børn på Langeland, hvor 7,6 procent af børnene bor i en familie med en indkomst under fattigdomsgrænsen, og det bliver der nu taget hånd om lokalt. Fattigdomsgrænsen blev vedtaget i 2013 på baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger og efter inspiration fra bl.a. OECD og EU.Ifølge fattigdomsgrænsen er man fattig, hvis man gennem tre år i træk har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten, ikke har formue på over 100.000 kr. og ikke er studerende.



Hvornår en familie konkret vil ryge ned under fattigdomsgrænsen, afhænger af familietypen.



For en enlig person er fattigdomsgrænsen på 110.100 kroner efter skat om året eller 9.200 kroner om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til fx bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv.



Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Problematikken blev i slutningen af marts drøftet i kommunens beskæftigelses-, uddannelses- og integrationsudvalg, og der er godt grund til at tage udviklingen alvorligt, mener Winnie Kielstrup (SF). - Tidligere har man sagt, at børn kan få mén efter tre år i fattigdom. Men det viser sig at være tilfældet allerede efter ét år. Så vi skal være endnu mere opmærksomme end før, siger hun og tilføjer, at konsekvenserne af at vokse op i fattigdom kan være fatale for børnene. Og det gælder også de børn, der "kun" oplever at vokse op i fattigdom i et år, tilføjer Winni Kielstrup: - De risikerer at blive socialt ekskluderet, fordi der er ting, de ikke kan deltage i. Vi har kæmpestore skoleklasser på Langeland med 28 elever, og hvis der er aftalt et beløb på for eksempel 30 kroner til fødselsdagsgaver, ved vi godt, hvilke børn der ikke kommer med til børnefødselsdage. Det samme gælder børn, der ikke kommer ud og bliver en del af et fællesskab som i fodboldklubber og andre fritidsaktiviteter. Det er bekymrende, siger hun.

- Kan få alvorlige konsekvenser for børnene

Per Larsen, formand for Børnerådet bekræfter, at "blot" et år i fattigdom kan skade børn, og at det kan få alvorlige konsekvenser på kort sigt for børn, som eksempelvis oplever ikke at kunne deltage i børnefødselsdage, fordi der ikke er penge til en gave. Nogle isolerer sig også og tager ikke kammerater med hjem, fordi de ikke vil udstille sig selv og deres familie, forklarer han og tilføjer, at det kan skade børnene på længere sigt. - Det værste, der kan ske, er, at man bliver ensom. Det påvirker psyken og indlæringsevnen og tvislen i almindelighed. Og det er ikke normen, men til syvende og sidst kan det ende med, at de laver skade på sig selv, fordi de er fortvivlede, siger han.

Årsager skal undersøges

Allerhelst ville Winni Kielstrup fjerne kontanthjælpsloftet for at forhindre familier i at miste indtægt med fattigdom til følge, hvilket dog ikke er så ligetil. Derfor skal der andre tiltag på bordet, og det sker nu via beskæftigelsesudvalget, som har fokus på at hjælpe ledige forældre i arbejde, mens andre politiske udvalg forventes at sætte ind for at hjælpe børnene direkte. Mangel på arbejdskraft inden for social- og sundhedssektoren kan dog være en åbning for nogle ledige, vurderer hun: - Vi kan omskole folk, og får man dem ind som sommerferieafløsere allerede nu, kan de tage en assistent- eller hjælperuddannelse med voksenelevløn om et år. Den løn er højere end kontanthjælp. Men det kræver vikariater på op til et år, siger hun. Først skal det dog undersøges og klarlægges, hvor mange og hvorfor 140 drenge og piger på Langeland ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vokser op i fattigdom. - Vi har bedt forvaltningen om at undersøge årsagerne til, at nogle er fattige, hvor mange der reelt er ramt, og hvor mange der er på de ydelser (kontanthjælp og integrationsydelse, red.). Der ligger den nu. Det kan jo være integrationsbørn, hvor kun én forælder er forsørger. Det kan også være børn af misbrugere på kontanthjælp, og så skal der en anden vinkel på, siger Winni Kielstrup.

Vigtigt at snakke om det