Tidligere DF'ere mødes forud for byrådsmøderne, og to af dem kunne godt se sig selv på en ny borgerliste.

Når der er gået et år eller halvanden, så skal jeg til at finde ud af, hvor jeg skal opstille, og det kunne godt være på en ny borgerliste eller i et andet parti. Morten S. Petersen, løsgænger

Indtil videre har de tidligere DF'ere aftalt at holde fællesmøder forud for møderne i byrådet.

De to tidligere DF'ere, Morten S. Petersen og Jens Munk, er begge åbne overfor muligheden for at stifte en ny borgergruppe og genstille på listen ved valget om knap fire år.

Jens Munk har tidligere proklameret, at valget i november skulle være hans sidste, men han er nu ikke længere afvisende overfor endnu et valg.

- Hvis jeg stadig er sund og rask, vil jeg ikke afvise noget, og det kunne være spændende med et lokalt alternativ til DF, siger Jens Munk.

Morten S. Petersen fastslår, at han lige nu nyder livet som løsgænger, men han påpeger samtidig, at han allerede har besluttet sig for, at han ønsker at genopstille om fire år. Det kræver en politisk platform, og det kunne være en ny borgerliste.

- Når der er gået et år eller halvandet, så skal jeg til at finde ud af, hvor jeg skal opstille, og det kunne godt være på en ny borgerliste eller i et andet parti.

Hvilket parti kunne det være?

- Venstre og De Konservative bliver det ikke, og da jeg er DF'er, bliver det nok heller ikke Socialdemokratiet, men måske Nye Borgerlige, siger Morten S. Petersen.

- Det vigtigste er, at jeg virkelig kan mærke og føle, at det giver mening for mig. Det, vi har været igennem i DF, gider jeg ikke have mere af, siger han.