For 515.000 kroner gadesygeplejerske, redder Svendborg Kommune liv blandt byens mest sårbare borgere som narkomaner, alkoholikere og psykisk sårbare. Og det bør man blive ved med, lyder det fra Rådet for socialt udsatte, der kæmper for, at gadesygeplejersken ikke bliver sparet væk.

Svendborg: - Det er en katastrofe, hvis gadesygeplejersken i Svendborg bliver sparet væk, for hun redder liv. Det er jeg sikker på.

Sådan siger Annette Blynel, der ud over at være formand for SF i Svendborg også er nytiltrådt formand i Rådet for socialt udsatte i Svendborg.

Den opsøgende gadesygeplejerske i Svendborg er at finde på det omfattende sparekatalog, der i øjeblikket er sendt i høring forud for, at politikerne kan finde op mod 100 millioner kroner på næste års budget.

Gadesygeplejersken Officielt kaldes gadesygeplejersken for udsattesygeplejersken, og ordningen blev indført i 2013, da der blev afsat midler til at oprette en deltidsstilling for en sygeplejerske, der skulle opsøge udsatte borgere. I forbindelse med budgetforliget i 2015 blev den konverteret til en fuldtidsstilling, og i dag er stillingen besat af sygeplejerske Birgitte Juul Hansen.Gadesygeplejersken er målrettet socialt udsatte i Svendborg Kommune, som ikke er i stand til at gøre brug af de almindelige sundhedstilbud. Gadesygeplejersken opsøger selv de udsatte borgere, hvor de bor og opholder sig.



I løbet af et år er sygeplejersken i berøring med cirka 150 borgere, og forvaltningen i Svendborg Kommune skriver, at gadesygeplejersken siden 2013 har haft afgørende betydning for borgernes sundhed og fravær af sygdomme.



Nedlægger man stillingen, vil det give en besparelse på 515.000 kroner, hvoraf de 15.000 kroner går til drift og de 500.000 kroner er lønudgiften.



Og Annette Blynel lægger ikke skjul på, at det ifølge hende er en vanvittig ide at spare gadesygeplejersken væk.

- Det vil absolut ikke være pengene værd. Jo, hvis man er ligeglad med menneskeliv, men det er man vel ikke. Vi er nødt til at have fokus på socialpolitikken i Svendborg Kommune.

Hun er i gang med at skrive høringssvar til en række af de spareforslag, der er at finde i kommunens 134 millioner kroner store sparekatalog.

- Og jeg kan sådan set ikke få øje på, at vi kan undvære nogen af de tilbud, vi har til socialt udsatte. Hvis sparekataloget på det sociale område gennemføres, så har vi i Svendborg reelt ingen socialpolitik tilbage, fastslår hun.

For hende at se har man som samfund et grundlæggende ansvar for at tage sig af de svageste - også selvom det koster.

- Vi kan ikke bare sige, at vi kun har fokus på økonomien. Svendborg må have et minimum af ordentlige, tålelige forhold, for vores allermest udsatte borgere, og det vil vi selvfølgelig kæmpe for i Rådet for socialt udsatte, siger Annette Blynel.