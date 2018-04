Godt en halv million kroner. Så meget kan Svendborg Kommune spare, hvis man vedtager at nedlægge gadesygeplejersken sådan som forvaltningen foreslår i sparekatalog til politikerne. Men det risikerer at koste liv, mener udsatte alkoholikere og narkomaner, der har startet en underskriftsindsamling for at beholde deres sygeplejerske.

Gadesygeplejersken Officielt kaldes gadesygeplejersken for udsattesygeplejersken, og ordningen blev indført i 2013, da der blev afsat midler til at oprette en deltidsstilling for en sygeplejerske, der skulle opsøge udsatte borgere. I forbindelse med budgetforliget i 2015 blev den konverteret til en fuldtidsstilling, og i dag er stillingen besat af sygeplejerske Birgitte Juul Hansen.Gadesygeplejersken er målrettet socialt udsatte i Svendborg Kommune, som ikke er i stand til at gøre brug af de almindelige sundhedstilbud. Gadesygeplejersken opsøger selv de udsatte borgere, hvor de bor og opholder sig. I løbet af et år er sygeplejersken i berøring med cirka 150 borgere, og forvaltningen i Svendborg Kommune skriver, at gadesygeplejersken siden 2013 har haft afgørende betydning for borgernes sundhed og fravær af sygdomme. Nedlægger man stillingen, vil det give en besparelse på 515.000 kroner, hvoraf de 15.000 kroner går til drift og de 500.000 kroner er lønudgiften. Kilde: Svendborg Kommune

Han fortæller, at uden hende ville flere af mændene, der kommer i varmestuen, være døde i dag. Han peger mod et halvtag uden for varmestuen og nævner et navn på manden, der sidder derinde og fortæller, hvordan han havde planlagt at tage sit eget liv.

Spareplaner i Svendborg Økonomien i Svendborg Kommune skranter, og derfor har man besluttet, at man vil spare mellem 75 og 100 millioner kroner på næste års budget, og før sommerferien er det planen at finde de første 50 millioner kroner. Forvaltningen har lavet et sparekatalog på samlet 134 millioner kroner, mens det altså langt fra er så enormt et beløb, politikerne ender med at spare, da de i løbet af de næste uger skal plukke i katalogerne og beslutte, hvilke besparelser, der skal realiseres. Fyns Amts Avis er dykket ned i sparekataloget og effekterne af de mulige besparelser, og samtidig spørger vi løbende politikerne fra de forskellige partier, hvordan de mener, at pengene bør findes. I øjeblikket er forvaltningens sparekatalog i offentlig høring, og til maj arbejder politikerne videre med at sætte fingeren på, hvordan kommunen kan finde de mange millioner. Budgetforhandlingerne for første halvdel af politikernes spareplaner er den 23. og 24. maj. Efter sommerferien tager politikerne fat på at finde resten af besparelserne og planen er, at de sætter to streger under ved budgetforhandlingerne i september.

Her ligger en varmestue, hvor alkoholikere, narkomaner og socialt udsatte i det hele taget holder til, og snakken er faldet på Svendborg Kommunes sparekatalog, hvor man blandt andet foreslår at nedlægge kommunens gadesygeplejerske for, at kommunen kan komme i mål med at spare op mod 100 millioner kroner på næste års budget.

Kasper er ude på et skråplan med alt for mange stoffer. Det siger han selv. Og man kan se det på hans arme, og man forstår på ham, at når det står allerværst til, tyr han blandt andre til gadesygeplejersken.

“ Det er helt forkert. Hun redder liv. Kasper Dichmann

- Hun er god at snakke med, hvis man har problemer. For hun giver sig tid til at lytte, siger han og forklarer, at det ikke kun er det sundhedsfaglige, hun hjælper med. Er man ved at blive smidt ud af sin lejlighed eksempelvis, kan hun også hjælpe med at løse det.

Han beskriver hende som stille og rolig. Og dedikeret.

- Hun går meget op i sit arbejde, og hvis der er en, hun ikke har set eller hørt fra et par dage, opsøger hun dem hjemme for at tjekke op, og hun hjælper også med at få folk i behandling, selvom det desværre ikke er noget, Svendborg Kommune bruger ret meget.