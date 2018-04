Den måde, som EU-Kommissionens nye administrative topchef er udnævnt på, minder om et kup. Det kan skade hele EU's omdømme.

Så hård er kritikken i en resolution, som Europa-Parlamentet onsdag har vedtaget.

Parlamentet besluttede for en måned at granske udnævnelsen af tyskeren Martin Selmayr til ny generalsekretær i EU-Kommissionen.

Og den granskning er efter en rasende debat endt med en voldsom kritik af hele forløbet.

- Generalsekretærens totrins nominering kunne ses som en kuplignende handling, der var på kant med loven og muligvis endda overskred lovens grænser, hedder det i resolutionen.

Parlamentet opfordrer EU-Kommissionen til at revurdere proceduren, der 21. februar førte til lynudnævnelsen af Selmayr som ny generalsekretær.

Det skal ske for at give andre mulige kandidater chancen for også at søge jobbet, mener parlamentet.

Resolutionen, der af kilder i parlamentet kaldes "tvetydig med vilje", opfordrer dog ikke direkte til, at Selmayr skal træde tilbage.

Europa-Parlamentet erkender samtidig i resolutionen, at det af juridiske årsager normalt ikke er muligt at omgøre en udnævnelse.

Selmayr har hidtil været kabinetschef for EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Men på EU-Kommissionens møde 21. februar blev han først udnævnt til posten som vicegeneralsekretær.

Få minutter senere blev han derfra - uden om alt og alle, og uden at punktet var på dagsordenen - forfremmet endnu engang.

Nemlig til posten som generalsekretær. Dermed blev han øverste chef for EU-Kommissionens 33.000 ansatte.

Kun fem mennesker vidste 21. februar, hvad der var på vej til at ske. Juncker vidste det. Yderligere to EU-kommissærer vidste det. Samt den afgående og kommende topchef.

EU-Parlamentet er skuffet over, at ikke en eneste EU-kommissær bad om en udsættelse af den overraskende lynudnævnelse.

Günther Oettinger, der er EU's personalekommissær, forsvarer udnævnelsen af den nye topchef.

- Kommissionen har fulgt alle reglerne både i ånd og bogstav, siger Oettinger.

Han er dog klar til at se på, hvordan regler og procedurer kan anvendes bedre i fremtiden.