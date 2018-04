Middelfart: Tim Damm Poulsen er en glad mand. Han har netop hos byggekoncernen Stark Middelfart vundet døre for 25.000 kr. fra Swedoor samt 5.000 kroner til håndværkerhjælp.

- Jeg har ikke mere ret til at vinde end andre, men jeg har brug for det, skrev han som argumentation i konkurrencen.

Tim Damm Poulsen fortæller, at han for et par år siden købte et byhus til sin lillebror og svigerinde og deres to små børn. Siden har han renoveret huset i stor stil, så det var beboeligt for en børnefamilie.

I det indkøbte byhus er lavet ny gulvkonstruktion, lagt nye trægulve, lagt ny isolering i krybekælder m.m. /EXP