Tapas-restauranten Bar'Tapas i Odense har fået bøde og sur smiley af Fødevarestyrelsen for uhygiejnisk opbevaring af mad og gnaverlort i kælderen. Restauranten har klaget over afgørelsen. - Det er ikke vores kælderrum, lyder det fra ejer Malte Christensen.

Der blev løftet mere end én pegefinger, da Fødevarestyrelsen kom på uanmeldt kontrolbesøg hos Bar'tapas i Odense onsdag den 4. april.

Restauranten, der ligger i den ene ende af Kongensgade og er kendt for sine rullende tapas, fik ikke alene en sur smiley, men også en bøde på 40.000 kroner.

Under kontrolbesøget blev der nemlig fundet 'betragtelige mængder' muselort i kælderrummene, hvor restauranten blandt andet opbevarer uemballeret frugt og grønt. Kælderen er ikke skadedyrssikret, og der blev konstateret et gravehul i muren, der formentlig stammer fra gnavere. Generelt var der i i alle kælderrum 'ophobninger af støv, pudsmateriale og gnaverekskrementer samt gamle madrasser og frugt/grønt, der er i forrådnelse på gulve og inventar'.

“ Der var ekskrementer i alle kælderrummene, inklusiv det rum, hvor restauranten opbevarer mad. Og man kan overordnet sige, at hvis der er adgang fra et kælderrum til et andet kælderrum, jamen så kan både mus og rotter jo bevæge sig i alle rum. Susanne Netterstrøm, sektionsleder i Fødevarestyrelsen på Fyn.

Næsten samme scenarie gjorde sig gældende, da Fødevarestyrelsen besøgte hoteller Comwell Middelfart i marts sidste år.

Men rapporten er ikke fair, mener den ene af Bar'Tapas-ejerne, Malte Christensen, der vil klage over kontrolrapporten.

- Det er ikke vores kælderrum. Det er rigtigt, at der er fundet ekskrementer fra rotter eller mus, men det er i et af kælderrummene ved siden af vores, og det er flere år gammelt. Vi har haft besøg af Mortalin (skadedyrsbekæmpere, red.), og de har sagt, at vi er tilstrækkelig skadedyrssikret. Så der har altså ikke været hverken rotter eller mus, siden vi overtog restauranten i 2016, siger han.

Men forklaringen med kælderrummene holder ikke, oplyser Susanne Netterstrøm, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen på Fyn.

- Jeg har talt med den ene af de tilsynsførende, der var på besøg i restauranten, og hun fortæller, at der var ekskrementer i alle kælderrummene, inklusiv det rum, hvor restauranten opbevarer mad. Og man kan overordnet sige, at hvis der er adgang fra et kælderrum til et andet kælderrum, jamen så kan både mus og rotter jo bevæge sig i alle rum, fortæller hun.

Både rotter og mus er smittebærere og altså ikke noget, man skal ønske sig i nærheden af mad.

- De kan bære rundt på en række ganske alvorlige sygdomme, så når de tisser og lægger ekskrementer, så er der en anseelig risiko for, at det ender på fødevarerene og i sidste ende altså forbrugeren, forklarer hun.

Hun understreger dog, at de fundne ekskrementer i kælderrummene er over en uge gamle.

- Men vi kan ikke se, hvor længe, det har ligget der, siger hun.