Ny oversigt skal bedømme plejehjem, så det bliver lettere at vælge

Ældre: Hvis du skulle på plejehjem, hvor skulle det så være? Hvad med din mor eller din far? Hvor vil de gerne på plejehjem?

Det er min erfaring, at mange ikke i tide tager stilling til, hvor de gerne vil bo, når de måske en dag bliver så svækkede, at de må flytte på plejehjem. Det er trist.

For behovet kan opstå, når man mindst venter det. Jeg har set ældre, der kan alting om morgenen og ingenting om aftenen, fordi de fx bliver ramt af en blodprop.

Så står de pårørende pludselig med en stor og svær opgave.

For plejehjem er ikke ens, og når man først er flyttet ind, har de færreste kræfter og overskud til at flytte til et andet plejehjem.

Derfor er det vigtigt, at man vælger rigtigt første gang, og at man finder et plejehjem, hvis værdier harmonerer med de værdier og ønsker, man selv vægter højt. Det valg skal man helst selv være med til at træffe - gerne sammen med ens pårørende.

Jeg har et stort ønske om at gøre det nemmere at tage snakken om, hvilket plejehjem der vil være godt for den enkelte, før det er for sent. Man skal kunne træffe et godt og oplyst valg. Derfor opretter vi en plejehjemsoversigt på nettet, hvor man kan danne sig et overblik over alle danske plejehjem og se hvilke faciliteter, værdier, aktiviteter, der tilbydes. Lidt på samme måde, som når man skal finde et godt hotel inden en rejse.

Denne oversigt kan give dig idéer til hvilke plejehjem, der lever op til dine ønsker inden du og dine pårørende naturligvis skal ud og se på stedet.

På plejehjemsoversigten skal alle de mere end 1.000 plejehjem i Danmark bl.a. fortælle, hvad det er for nogle værdier, de har. Må man have dyr med? Bliver maden lavet på stedet? Er der udflugter og ferier ud af huset? Osv.

Når folk så træder ind af døren, skal der gerne være overensstemmelse mellem det, der står på plejehjemsoversigten, og det man faktisk ser og oplever derude.

Det er den enkeltes sidste hjem, og det er vigtigt, at de ønsker man har - også når man er svækket - kan blive opfyldt.

Nogle vil muligvis indvende, at der ofte er ventetid til bestemte plejehjem. Der skal selvfølgelig være en ledig plads, før man kan flytte ind, men så kan man jo i forvejen have prioriteret flere plejehjem, der står for nogle af de samme ting, og dermed gøre chancerne større for, at man kommer på et plejehjem, der passer til én.

Vi har netop førstebehandlet lovforslaget om plejehjemsoversigten, som har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, og det er jeg meget glad for.