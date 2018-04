Ikke mere pladdersnak om den fri natur: Vi skal kunne skyde de ulve, der truer os

Ulv:Det er for sent at råbe "ulven kommer" - ulven er her! Og den er et problem for opdrættere og husdyrejer særligt i det midt- og vestjyske. Der er brug for helt klare regler, så jægere, landmænd m.fl. lovligt kan skyde ulve, der truer husdyr og mennesker.

Senest har vi set en sag, hvor en 66-årig mand er sigtet for at have skudt og dræbt en ulv på en mark ved Ulfborg. Den form for selvtægt er selvfølgelig forkert og skal principielt fordømmes. Jeg må imidlertid sige, at denne sag kunne have været undgået, hvis man fra politisk hold havde sørget for at fastsætte konkrete retningslinjer og lovgivning på området.

Ulven er beskyttet af fredning i hele Europa under EU's habitatsdirektiv. Det er dog tilladt at skyde såkaldte "problemulve", men Naturstyrelsen skal ind over, inden man som borger kan skride til handling. Der er brug for en klar definition af, hvad en problemulv er, og hvornår man må gribe ind overfor den. Hvis man som fåreopdrætter står med lemlæstede og døde dyr igen og igen, er der på alle måder meget langt til Naturstyrelsens embedsmænd.

Liberal Alliance har helt konkret foreslået, at det skal være lovligt at skyde ulve, der befinder sig inden for 50 meter af indhegning med dyr, inden for 200 m. af bygninger og inden for 300 meter af beboelse og dermed udgør et problem. Der skal være soleklare retningslinjer, der sikrer, at landmænd og avlere kan have deres dyr i fred, beboerne i områder med ulve kan leve i tryghed, og at ulven i overensstemmelse med EU-retten ikke bliver jaget vildt, uanset hvor den færdes. Jeg håber, folketinget kan samles om det formål.

Jeg er ærligt talt træt af at høre mennesker på meget lang afstand af problematikken prædike om, hvor herligt det er med mere fri natur og "lev og lad leve" ud fra nogle eksotiske forestillinger om ulve. Omvendt synes jeg heller ikke, at ulvene bare alle til hobe skal skydes. Der skal være plads til ulven i Danmark - i naturen på afstand af mennesker og husdyr, vel at mærke. En holdbar løsning går gennem politisk handling, så selvtægtsager som den aktuelle ikke bliver hverdag i områder med ulve.