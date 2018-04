Bogense: Bilvraget i Adelgade foran Fakta fjernes nu snarest muligt af Fyns Politi, selvom det faktisk er ejerens ansvar.

Det fortæller Eva Jørgensen fra Bogense, som tirsdag i denne uge ringede til ordensmagten, fordi køretøjet i omkring 14 dage nu har skæmmet bybilledet og er blevet udsat for hærværk flere gange.

- Jeg oplyste overfor den vagthavende chef, at bilen er så smadret, at den nu er til fare for de borgere og dyr som færdes i området. Politiet ringede retur til mig for at fortælle, at den snarest bliver fjernet af dem - selv om de egentlig ikke havde lyst til det, da det jo er ejerens ansvar at gøre det, fortæller Eva Jørgensen.

Som avisen skrev i sidste uge har politiet overfor Christina Ebsen, butikschef i Fakta, fortalt, at det er en ældre dame, som har fået stjålet sin bil.

- Hun skal selvfølgelig have en chance for at afhente den, men det må meget gerne ske snart. Folk er trætte af, at den står her, og der ligger glasskår overalt. Hvis hun ikke selv kan få den fjernet, mener jeg, at politiet må komme med et fejeblad, sagde Christina Ebsen, der dog nu kan juble over, at bilvraget foran hendes butik omsider forsvinder.

Eva Jørgensen fra Bogense glæder sig over, at det kan betale sig at være insisterende.

- Til at starte med fik jeg at vide, at det var ejerens ansvar, men da jeg fortalte, at bilen nu var til fare for borgere og dyr, så virkede det som om, at opkaldet gav pote. Det er herligt, at det nytter at være stædig, siger Eva Jørgensen.