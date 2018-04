Efter flere dages demonstrationer i Nigerias hovedstad, Abuja, er landet onsdag blevet ramt af et chok. Tre personer er brudt ind i det ene kammer af landets parlament og har stjålet en ceremonistav.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Senatets regler er beslutninger truffet i Senatet ikke gyldige med mindre ceremonistaven er til stede.

Reuters har talt med et vidne, der sagde, at de tre mænd begik tyveriet på mindre end to minutter.

En talsmand for Senatet har krævet samtlige efterretningstjenester "mobiliseret" og sat ind i jagten på staven. Talsmanden kaldte tyveriet et forsøg på at vælte den lovgivende magt i landet.

Det står ikke umiddelbart klart, hvem der står bag tyveriet.

Den manglende stav tilføjer endnu et kapitel til en kaotisk situation i Abuja. Mandag og tirsdag fyrede politiet tåregas efter demonstranter i byen.

Demonstranterne kræver en shiamuslimsk religiøs leder løsladt, efter at myndighederne anholdte ham i december 2015.

Politi klædt i skudsikre veste og gasmasker anholdt "bunker" af demonstranter. Mandag alene blev 115 anholdt.

Shia-lederen, der hedder Ibrahim Zakzaky, blev anholdt under sammenstød mellem tilhængere og soldater i byen Zaria i 2016.

Her blev Zakzaky skudt og såret. Det efterlod ham delvis lam og blind på det ene øje.

Zakzaky og hans tilhængere ønsker et iransk inspireret styre i Nigeria.