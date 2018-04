Middelfart: Tirsdag den 16. april slog "Den nye strøgbutik" dørene op med tøj til damer i størrelserne fra 38 til 56.

Uden at være forsigtig i sine udtalelser, sagde en glad indehaver, Susanne Knudsen, at det er gået rigtig godt.

- Det er gået fantastisk. Det er lækkert, at der er opbakning til det. Kunderne siger, at de er glade for, at vi er kommet, og jeg var lidt spændt på, om, de ville købe noget, men stort set alle, der kommer, køber noget. Der er godt salg i de store størrelser, forklarede indehaveren, der havde modtaget mange blomster i forbindelse med åbningen.