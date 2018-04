Middelfart: Den 1. maj er det 40 år siden Conni Hansen, Middelfart blev ansat på Ringgården. Hun er oprindeligt uddannet inden for kontor men er også pædagog og startede som sekretær.

Hendes indlysende menneskelige kvaliteter bevirkede, at hun hurtigt blev en del af "de varme hænder", og hun rykkede ind i behandlergruppen. Hun medvirkede også til at indføre fysisk træning som led i behandling af alkoholproblemer, og denne aktivitet - "krop og bevægelse" - har hun stået for et par gange om ugen.

Gennem en årrække har Conni Hansen været visitator med ansvar for førstehåndsvurdering af henviste. I dette job har hendes varme og hjertelighed og fagligt skarpe blik været uvurderlige faktorer i at matche klienterne til Ringgårdens kompetencer og omvendt.

Hun er respekteret og vellidt blandt Ringgårdens beboere, samarbejdspartnere og kolleger. Privat har hun i mange år delt livet med Vagn, med hvem hun deler passion for børn, børnebørn, musik, lokalkultur, venner, motion og ferier i Spanien. /EXP