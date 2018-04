Nr. Broby: De går rundt med armene i vejret på dele af Midtfyn i denne tid. Nr. Broby Badminton Klub er netop blevet kåret som "Årets Ungdomsklub" på Fyn 2018 af idrætsorganisationen DGI. - Det er jo helt vildt, udtaler Per M. Rasmussen som er formand i Nr. Broby Badminton Klub, i en pressemeddelelse. Men der er mere endnu.

- Vi har netop haft vores U15 ungdomshold til Danmarksmesterskaberne, og søndag kom de alle hjem med sølvmedaljer om halsen. Så det har været en fantastisk uge for vores klub i Nr. Broby, tilføjer formanden.

Han har også nogle bud på, hvorfor DGI pegede på Nr. Broby Badmintonklub:

- Baggrunden for at vinde den fantastiske titel er, at vi i Nr. Broby kan tilbyde træning af alle ungdomsårgange, samt at vi deltager i DGIs holdturneringer. Vi afvikler badmintonskole for de yngste årgange samt Broby Bad Camp, som er en fantastisk weekend for ungdomsspillerne til både at lære om badminton, spille en masse badminton og være sociale sammen samt hygge os på tværs af klubber, siger Per M. Rasmussen.

U13 holder har netop været til DM, og selv om det ikke blev til medaljer, var det en oplevelse, påpeger formanden. Klubben har opnået mere hæder. Ungdomsformand og ungdomstræner Mathias Kristensen kunne i samme uge modtage Badminton Fyns ungdomslederpris.

Men tingene kommer ikke af sig selv:

- Det at drive en så aktiv badminton klub i Nr. Broby kræver at vi satser hårdt på at skaffe vores spillere de bedste trænere og de bedste forudsætninger for, at de i stævner og kampe kan yde deres bedste. Derfor har vi i denne sæson, som nu går på hæld, satset meget hårdt på at efteruddanne vores trænere, så de havde de nyeste pædagogiske principper både for deres træning og for at lære "kunsten" at kunne coache vores ungdomsspillere, når de skal ud til stævner og turneringer. Alle vore trænere samt det meste af vores ungdomsafdeling fra U13 og opad har deltaget i nogle workshops, hvor vi benhårdt har arbejdet med spillernes mentale tilstand og fokus, fastslår formanden. /EXP