Middelfart: På Hindsgavl Slot kan alle ansatte klappe hinanden på skuldrene, for det er en fælles fortjeneste, at slottet netop er blevet kåret som årets konferencecenter af sammenslutningen Danske Konferencecentre, der har mere end 100 af landets konferencesteder som partnere.

Det er første gang, at slottet får titlen som årets konferencecenter, og det er konferencegæsterne selv, der har sendt deres uforbeholdne meninger tilbage til slottet efter at have deltaget i et arrangement.

På baggrund af disse tilbagemeldinger har Hindsgavl Slot fået toppoint denne gang.

- Vi bliver målt på 10 forskellige parametre, og det er alt lige fra maden til lokaliteten, og det er alt sammen baseret på gæstens forventninger, og da vi er et slot, har gæsten automatisk høje forventninger. Der har været hård konkurrence, så vi skal slå højt ud på alle parametre, hvor vi skal have en stabil og høj kvalitet, og det er målt over en periode på 12 måneder, siger Uffe Høeg Johansen, der er direktør på Hindsgavl Slot.