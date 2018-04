Den danske fodboldspiller Pierre-Emile Højbjerg kæmper i øjeblikket for at holde Southampton oppe i Premier League.

Med fem kampe tilbage af sæsonen er Southampton placeret fem point under nedrykningsstregen.

- Fodbold handler ikke kun om evner og dygtighed. Det handler om at stå imod og vokse i øjeblikket, siger den 22-årige dansker til klubbens hjemmeside.

- Det handler om, hvor mange kræfter man lægger i det.

- Man kan ikke forvente noget, hvis man ikke arbejder for det. I sidste ende så får man, hvad man arbejder sig til. Hårdt arbejde betaler sig altid, siger Højbjerg.

- Hvis man ikke hele tiden vil fremad, så vil man heller ikke ofre sig.

- Hvis man ikke ønsker, at det gør ondt på vejen, så er det svært. Så kan det godt lade sig gøre at være fodboldspiller, men man kan ikke være en topspiller, mener han.

Torsdag aften skal Southampton efter fire nederlag i træk besøge midterholdet Leicester, der sandsynligvis er uden landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som døjer med ankelproblemer.

Pierre-Emile Højbjerg håber snart, at resultaterne vender for Southampton.

- Hvis der er en fodboldgud, så håber jeg, at han vil være god ved os. Vi kan bede alt det, vi vil, men det er handling, der betyder mest.

- Vi har et stort ansvar. For vores familier, os selv, holdet, klubben og et meget stort ansvar for fansene, siger danskeren.

Højbjerg er i gang med sin anden sæson i Southampton. Tidligere har han optrådt for Bayern München, Schalke 04 og Augsburg i tysk fodbold.