Fire mænd skal have kørt en ung mand ud i en skov og udsat ham for vold og trusler i en sag om narkogæld.

Politiet har sigtet fire unge mænd for at have bortført en ung mand i fem en halv time og kørt ham ud i en skov i Sønderjylland. Sagen handler om narkogæld.

Det oplyser anklager Marianne Bager, Syd- og Sønderjyllands Politi, efter at de fire mænd onsdag morgen har været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Alle fire mænd sigtes for frihedsberøvelse ved at køre den unge mand ud i en skov, hvor de har tilbageholdt ham og udsat ham for vold og trusler.

De sigtes også for at have truet ham til ikke at gå til politiet i forbindelse med episoden.

Sigtelsen lyder også på, at de har anvendt ulovlig tvang over for den unge mands mor for at få hende til at betale 700 kroner af narkogælden.

To af de fire mænd er desuden sigtet for at have truet manden over en periode for at få ham til at tilbagebetale narkogælden.

De fire mænd, der er mellem 23 og 31 år gamle, nægter sig alle skyldige i anklagerne.

Efter grundlovsforhøret, som foregik bag lukkede døre, er to af dem blevet fængslet i 14 dage, mens to er blevet løsladt.

Det skyldes ifølge Marianne Bager, at de fire unge mænd skal have spillet forskellige roller i episoden.

Alle fire er dog blevet sigtet i sagen.