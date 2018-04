Dansk reder: Søfolk skal ikke være bange for at sige fra, hvis kaptajnen er fuld.

Storebælt: Der var to ædru navigatører om bord på fragtskibet Rix Partner, da det sent tirsdag aften blev beordret til at kaste anker i Storebælt, hvorefter skibets kaptajn blev tilbageholdt og taget med på land af politiet og Søværnet, mistænkt for at have sejlet skibet i alkoholpåvirket tilstand. Det oplyser Ronnie Hulstrøm, administrerende direktør i rederiet Baltic Shipping Company, til Søfart.dk.

Rederiet har såkaldt kommerciel management af det portugisisk indregistrerede skib, men har ikke noget at gøre med besætningen og den tekniske drift af skibet.

- Vi har en klar procedure for, at alkohol er bandlyst om bord, Men det har åbenbart ikke været nok, siger Ronnie Hulstrøm til Søfart.dk.

De danske myndigheder blev opmærksomme på skibet, da det afveg fra sin kurs ned gennem Storebælt før midnat tirsdag aften. Klokken tre natten til onsdag kom et hold fra Søværnet og politiet om bord på skibet, hvor kaptajnen blev bedt om at puste i et alkometer.

Resultatet gjorde, at han blev taget med i land for at få taget en blodprøve, der kunne fastslå hans nøjagtige promille.