Nyborg: Det var hverken skjulte skatte eller forsvundne personer, der blev ledt efter, da en dykker fra firmaet Nordic Marine Service onsdag formiddag svømmede rundt i havnebassinet i Nyborg Marina.

I stedet er firmaet ansat af kommunen til at reparere en del af kajkanten lige på det sted, hvor vandet sluses fra voldgraven og ud i havnen. Ifølge Paul Qvist, afdelingsleder i teknik- og miljøforvaltningen, er problemet en stålspuns, som efterhånden er i så dårlig forfatning, at det er nødvendigt at støbe et lag af beton uden på.

Lader man bare stå til, vil en lille del af kajen langsomt erodere for til sidst at skvatte sammen.

- Men der er vi slet ikke endnu, forsikrer han.

Det nye lag beton vil blive støbt på stedet, og vil - når det er kommet på plads - befinde sig under havets overflade. Nordic Marine Service er samtidig hyret ind til at skifte en række af de kæder, der holder flydebroen, som løber parallelt med Toldbodgade.