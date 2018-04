hjemmeside

Fredericia: I godt fem timer var der onsdag ikke adgang til Fredericia Kommunes hjemmeside.

Men klokken cirka 13.15 var hjemmesiden fungerende igen, oplyser Sune Qvist Juul-Sørensen, leder af kommunikation og web i Fredericia Kommune. Kommunen meddelte onsdag morgen klokken 8.45 - via Facebook - at hjemmesiden var ramt af et virusangreb, som lukkede for både hjemmesiden og intrasiden.

- Vi skal nu have en redegørelse fra vores leverandør. Vi er ikke de eneste, der har været ramt, siger Sune Qvist Juul-Sørensen.

Telefoner har hele tiden været åbne, så man har kunnet komme i kontakt med kommunens medarbejdere hele dagen.