Hvordan får man danskerne i kirke? Det spørgsmål forsøger landets sogne på forskellig vis at finde svar på i en tid, hvor 'tomme kirker' er et begreb, man jævnligt støder på i den offentlige debat.

Han mener, at årsagen til kirkens popularitet hovedsageligt skal findes i den teologiske profil, som knytter sig til Sankt Hans Kirke.

Mens de fleste kirker i Odense og Danmark generelt bekender sig til en liberal og kulturkristen teologi, så er sagen en anden i Sankt Hans Kirke.

- Kirken har gennem mange år stået for en klassisk teologi - en konservativ teologi. Det er der ikke mange kirker, der gør. Derfor siger antallet af besøgende i mine øjne noget om, at der netop er brug for en kirke som Sankt Hans Kirke på Fyn, siger Peter Ø. Jacobsen og giver et eksempel på forskellen mellem de to teologiske retninger.

- Vi kan tage Jesu opstandelse fra de døde. Her vil en mere liberal teologi ofte tage det som et billedsprog på, at der for eksempel altid er en ny mulighed i livet. Men der vil jeg som konservativ teolog lægge vægt på, at opstandelsen er sket i virkeligheden, fordi skrifterne , så vidt jeg kan se, forstår det sådan.. Det er vigtigt, at det, der ikke kunne ske, er sket. Det er ikke en mytisk fortælling, men en fortælling om en død mand, der er blevet levende, og det har så en eftervirkning på menneskeslægten både før og efter ham.

At Sankt Hans Kirkes popularitet især skyldes den traditionelle og konservative teologi, bakker Anders Aastrup op om. Han er sognepræst i Hjallese Kirke, hvor kirkens fire præster har et mere liberalt og moderne udgangspunkt.

- Man kan sige, at Sankt Hans Kirke har karakter af at være en valgmenighed, selv om den ikke er det. De mennesker, der i Odense og omegn har samme konservative bibelsyn som Sankt Hans Kirke, vil automatisk søge derhen, og kirken tiltrækker dermed folk fra hele Fyn og ikke kun fra sognet, lyder det fra Anders Astrup, som gætter på, at der til sammenligning dukker 50-60 mennesker op til gudstjeneste i Hjallese om søndagen.