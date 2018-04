Svendborg: Et tilbud om at blive frivillig og samtidigt få lidt jord op under neglene. Det er hvad, Røde Kors Svendborg og Bostedet Ryttervej er gået sammen om at udbyde.

Bostedet Ryttervej har gennem en årrække haft en kolonihave til dets beboere, der er voksne med forskellige fysiske og psykiske handicap. Kolonihaven, der ligger i Haveforeningen Margrethelund, er beboernes fristed, hvor de har mulighed for at komme i haven og lave let havearbejde og få masser af samvær.

Nu er håbet, at frivillige vil være med til at løfte opgaven, forklarer afdelingskoordinator på Bostedet Ryttervej og tovholder på projektet, Susanne Markussen, i en pressemeddelelse.

- Vi drømmer om at få frivillige med, så beboerne kan få deres ønsker i forbindelse med haven opfyldt. Jeg er meget motiveret for at få det til at lykkedes og vil arbejde på at etablere et godt samarbejde med de frivillige, så haven bliver et rart sted at være - både for beboere og frivillige, siger hun, mens næstformand i Røde Kors Svendborg, Laila Hansen, supplerer.

- Vi ønsker at være med til at give beboerne gode oplevelser i kolonihaven og i området omkring den med mulighed for samvær med andre end det faste personale. Nogle beboere vil kunne deltage i let havearbejde, andre vil måske på en tur i den nærliggende skov og nogle vil blot nyde en kop kaffe i haven. Frivillige kan også være med til at knytte flere relationer til naboerne i haveforeningen.

Du kan høre mere om både bostedets kolonihave og de opgaver, der skal løses, når der er informationsmøde. Det sker i kolonihavehus nummer 43 torsdag den 3. maj klokken 16. (heng)