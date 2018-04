Erhverv

For at måle erhvervsaktiviteten i danske kommuner har Ceveas undersøgt privat beskæftigelse, produktivitet, eksport, iværksætteri og vækst. I det samlede indeks lander Fredericia Kommune i toppen - på en 14.-plads.

Tænketanken Cevea - med ståsted på den politiske midte og til venstre - har lavet et notat som modsvar til rapporter fra brancheorganisationerne Dansk Industri og Dansk Byggeri. DI og DB kommer ifølge Cevea frem til, at "lav erhvervsvenlighed kan medføre, at virksomheder flytter ud af kommunen. De antager en korrelation mellem deres måling af erhvervsvenlighed og erhvervsaktivitet".

- En lav placering på listen er ikke et udtryk for, at en kommune ikke yder nok for at øge erhvervsaktiviteten eller ikke arbejder positivt på at samarbejde med lokale virksomheder og tiltrække flere, argumenterer centrum/venstre-tænketanken:

- Tværtimod er sammenhængen mellem indekset for erhvervsaktivitet her i analysen og DI og DB's indekser for erhvervsvenlighed meget lille. Dermed er de mest erhvervsvenlige kommuner, som det måles i DI's og DB's analyser, ikke nødvendigvis de kommuner, der rent faktisk har den største erhvervsaktivitet.

Læs notatet og hele rapporten fra Cevea her: https://cevea.dk/analyse/10-arbejdsmarked/2055-danmarks-bedste-erhvervskommune og https://cevea.dk/filer/dokumenter/Microsoft-Word–-Danmarks-bedste-erhvervskommune_FINAL-1.docx.pdf