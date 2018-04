pris

Soldater på mission vinder Lego-pokal, som Legoland-Billund Resort står bag. Oplevelsen er klar til turistsæsonen.

Fredericia: Fredericia Kommune har udviklet en ny familie-attraktion. Ideen er så god, at den er blevet første modtager af en gul Lego-pokal, som 14 attraktioner kunne være kandidat til. Det er en pris fra samarbejdet Legoland-Billund Resort, der har syv kommuner som medlemmer, fra Varde i vest til Fredericia i øst. Fredericia har udviklet spillet "The Mission", beregnet på børn i alderen 2-12 år. Det foregår på Fredericia Vold. Børnene bliver udstyret med en rygsæk med blandt andet trægevær og skal agere soldater, der den 5.juli 1849 skal hjælpe General Rye forud for udfaldet fra Fredericia. Det er et rollespil med ti poster, som skal i brug, når turistsæsonen nærmer sig. Men det er allerede blevet afprøvet med stor succes, kan idéudviklerne, turistkoordinator Verena Obertopp Knudsen og studentermedhjælper Michala Linding Krog fortælle.

Turister skal blive lidt længere

Tanken bag samarbejdet er få turist-familier til at blive lidt længere. Der skal mere til end Legoland og Givskud Zoo, hvis børnefamilierne skal blive i området i mere end et par dage, forklarer Verena Obertopp Knudsen. Faktisk er visionen for samarbejdet mellem de syv kommune at blive verdens bedste børnefamilie-destination. For Fredericia by vil det også være en stor fordel med endnu et tilbud til ferierende børnefamilier. Det skulle gerne tiltrække endnu flere turister og skabe mere liv i bybilledet på en sommerdag.

