fest

Samarbejde på tværs Hele fire organisationer står bag de mange begivenheder, som finder sted ved krydstogtanløb.De er Fredericia Shopping, Visit Lillebælt, Kanalbyen og ADP. De er alle en del af samarbejdet DMO, som i fællesskab udvikler ideer til aktiviteter og stå for arbejdet, når Fredericia får besøg af krydstogtskibe. Fredericia får i 2018 besøg af syv krydstogtskibe. Det store skib Braemar bliver sæsonens første, men besøger Fredericia for tredje gang.

Et helt nyt indslag bliver et stykke dansk kolonihaveidyl på J. B. Nielsens Plads, kan cruisekoordinator Helle Rosborg Black fortælle.

Det er eventkoordinatorelev Mona Frankby, som har stået for at udvikle "hyggebyen" på J.B. Nielsens Plads.

Det giver krydstogtturisterne et indblik i et stykke dansk kultur, men meningen er især at tiltrække fredericianere og folk fra nabobyerne til en festdag, hvor både havn og by vil summe af aktiviteter.

Der vil være aktiviteter hele vejen fra kajkant til Det Hvide Vandtårn, der holder åbent i dagens anledning. Ved kajen vil veteranbiler stå og stråle om kap med den sol, som arrangørerne har bestilt. Butikkerne i Containerbyen vil være åbne. Som tidligere omtalt holder butikkerne ekstraordinært åbent på denne helligdag, og det helt store hit blandt børn "Gurli Gris" kan mødes på Rådhuspladsen, hvor der også er oppustelig forhindringsbane med mere, mens de større børn kan tilmelde sig workshop på Fredericia Teater.

- Vi håber på rigtig mange gæster i byen, siger Helle Rosborg Black.

Hun understreger, at krydstogtanløbene er en god anledning til at brande Fredericia. Hele festen viser de mange gæster, der gerne skulle lægge vejen forbi Fredericia by og havn, at byen er værd at besøge og opholde sig i.