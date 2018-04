Chefskifte

Fredericia: Det er et branchekendt ansigt, som pr. 1. maj kommer til at bestride posten som direktør hos brancheorganisationen Danske Svineproducenter, der holder til på Karetmagervej i Fredericia.

Det er 60-årige Per Bardrum, mangeårig direktør i såvel Hatting KS som LRØ I/S og senest direktør i messe- og udstillingsvirksomheden Scanex A/S, som nu bliver direktør hos Danske Svineproducenter. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Per Bardrum afløser Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug, som siden 2. marts har fungeret som konstitueret direktør efter Nicolaj Nørgaards fratræden.

- Vi glæder os rigtigt meget til samarbejdet med Per Bardrum. Jeg tilhører den yngre generation, som ikke vidste så meget om Per i forvejen. Men det er der mange andre, der gør, og der er ikke nogen tvivl om, at Per har mange gode skudsmål med på vejen, siger Torben Hauskov, formand for Danske Svineproducenter.

Han forklarer, at han hurtigt blev klar over, at Per Bardrum er kendt for initiativ og god økonomisk sans.

Også Per Bardrum glæder sig. /EXP