Svendborg: Det er sådan set aldrig for sent at komme i gang med at spille golf, og har du endnu ikke prøvet det, er den kærkomne lejlighed her nu.

For på søndag er det Golfens Dag, og her slår Svendborg Golfklub dørene op for alle, som har lyst til at prøve kræfter med den hvide golfbold.

Det sker fra klokken 9 og frem til klokken 14. Alle kan møde op og få en rundvisning, forsøge sig med sporten og derefter få en pølse fra grillen i golfrestauranten.

Det er gratis at være med, og klubben sørger for, at der er udstyr til deltagerne, ligesom der vil være trænere, der kan give vejledning. (heng)