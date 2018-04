Svendborg: Folkeoplysningsudvalget rækker på ny en hånd ud til foreninger i Svendborg Kommune, der ønsker at igangsætte elektroniske sportsaktiviteter til medlemmerne. Udvalget har nemlig afsat 70.000 kroner i dets e-sportspulje, som nu er åben for ansøgninger.

Her kan foreningerne søge om penge til det udstyr, der skal til for at lave e-sportsaktiviteter, der kort forklaret er udøvelsen af computerspil på konkurrenceplan.

For at kunne søge om midlerne skal foreningerne leve op til en række kriterier, herunder at den skal være godkendt som folkeoplysende forening, at aktiviteterne foregår på fast tilrettelagte tidspunkter, at foreningen er medlem af det e-sport Danmark, og at medlemmer skal kunne tilbydes at blive trænet af en instruktør.

Der er højst mulighed for få dækket 50 procent af foreningens etableringsudgifter, mens der ikke kan søges om tilskud til driftsudgifter.

Ansøgningen sker via kommunens hjemmeside.

Der er ansøgningsfrist på puljen den 1. august og bliver behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 22. august. (heng)