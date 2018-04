Alle former for pil (Salix) har de samme medicinske egenskaber, og det er især barken, som bruges i plantemedicin. Barken indeholder salicylsyre, som er smertestillende, og alle pilesorter indeholder salicylsyre.

Da jeg var barn, elskede vi at skrælle bark af friske pilekviste og sutte på grenene, hvis saft smagte sødt, men jeg husker ikke noget om, at kvistene var smertestillende - vi skulle måske have brugt flere kviste?

Pilens smertestillende virkning har været kendt siden oldtiden, og lertavler fra Assyrien og Babylon viser, at man kendte til den medicinske effekt. Grækeren Hippokrates var en af de første, som anbefalede afkog af pilebark ved smerter og feber, og den svenske botaniker Carl Linné anbefalede afkoget ved søvnløshed og blodig diarré. Også i den danske folkelige medicin har pilebark været brugt, og man anbefalede at tygge barken ved tandpine. Til plantemedicin skrælles barken om foråret af to til fem år gamle skud.

I 1828 blev salicin isoleret fra pilebark, og i 1838 fraspaltede man salicylsyre fra salicin. I 1874 startede medicinalfirmaet Bayer en produktion af salicylsyre til behandling af smerter, men salicylsyre havde imidlertid en del bivirkninger.

I 1897 blev acetylsalicylsyre syntetiseret ud fra planten Mjødurt, som også indeholder salicylsyre, og i 1899 kom acetylsalicylsyre på markedet som Aspirin. Det var en af årsagerne til, at firmaet Bayer udviklede sig til at blive et multinationalt medicinalfirma.

Acetylsalicylsyre er i dag et af de mest brugte smertestillende midler især ved ledsmerter. Det er feberstillende, og i mindre doser gives det som hjertemagnyl for at forebygge blodpropper.

Pil var et af de første træer, der voksede i Danmark efter istiden. På Langelands Museum findes fragmenter af en åleruse af flettet pil fra ældre stenalder, og i slutningen af 1800-tallet stod der et gammelt hult piletræ på bystævnet i Snøde; drengene morede sig med at dratte ned gennem stammen og krybe ud af et hul forneden.

Der findes mange forskellige sorter af pil, og i Medicinhaverne er der blandt andet den ikke helt almindelige hvid pil.