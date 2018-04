Foråret blev stærkt forsinket i år, men til gengæld vælter det nu op med alverdens grønne vækster, hvoraf nogle kan spises. Flere vilde planter, der tidligere blev betragtet som det rene ukrudt, har i dag fået status som lækre og sunde gourmetplanter - og så kan de endda plukkes ganske gratis ude i naturen.

En af disse planter er løgkarse, der i de senere år er gået fra at være ugleset og betragtet som irriterende ukrudt, til at være en delikatesse fra naturens skatkammer. Som de fleste andre spiselige planter smager løgkarse bedst, når planten er ung og frisk. Bladene plukkes forsigtigt eller høstes med en saks, så planten kan vokse videre.

- Løgkarse har den fordel, at det er tre krydderurter i en. Lige nu er bladene gode. De friske blade har en krydret, hvidløgsagtig smag, men stilkene er bitre, så dem skal man undgå. Løgkarse har et stort indhold af C-vitamin. Senere, når løgkarsen er afblomstret, forsvinder bladsmagen, men så kan man plukke frøkapslerne, klippe dem i stykker og knuse dem i en morter med sirup. Derefter skal det trække en times tid, og så har man en fin sennep. Roden kan også spises. Den giver en smag af peberrod. Hen på sommeren bliver den træagtig og uspiselig, men så kan man koge den med og tage den fra, når den har givet smag til retten, fortæller naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen Søhøjlandet:

- Efter min mening er løgkarse en af de lækreste spiseplanter. I øjeblikket er ramsløg det helt store, men det er ikke i alle egne af landet, ramsløg vokser. Men det gør ikke noget, for løgkarse udfylder fint samme opgaver. Hele planten kan blendes til pesto, blandes i frikadellefarsen eller i kryddersmør, og så er blomsterne smukke som dekoration i salater og supper, siger han.

Masser af C-vitamin

Egentlig er løgkarse knyttet til skoven, men den vokser også i hegn og krat, i vejkanter og haver. Den tilhører korsblomstfamilien og er dermed beslægtet med kål, raps, rucola, radise, sennep, karse og peberrod. Bladene er hjerteformede og får med tiden store takker. Hver blomst har fire hvide kronblade. De sidder to og to over for hinanden, så de danner et lille kors. Planten kendes især på bladenes kraftige lugt af løg.

Mere velkendt er ramsløg, og den står netop nu med sine flotte, grønne blade i mange skove. Det er vigtigt, at man ikke forveksler ramsløg med den giftige liljekonval, men hvis man lige nulrer bladene, er man ikke i tvivl: Ramsløg dufter kraftigt af hvidløg - det gør liljekonval ikke.

Ramsløgene er utrolig rige på C-vitamin, meget rigere end citron. Man kan spise både bladene og de lange, hvide løg under jorden, og smagen minder om en blanding af hvidløg og porre. De er stærke, mindre pebrede end purløg og har en syrlig, græsagtig eftersmag. Planten er en forårsbebuder, der vokser i løvskove, lunde og småkrat.

De rå blade kan bruges i en salat, og de kogte blade giver en fin smag i supper og sammenkogte retter. De hakkede blade kan blandes op med hytteost, så den får mere smag, og de smager fantastisk i brød. Man kan også skære bladene i tynde strimler og bruge dem i wokretter eller som krydderurt til røræg eller en omelet med et generøst drys parmesan som sidste finish. Eller rør hakket ramsløg sammen med frisk gedeost, rygeost, yoghurt eller let creme fraiche, og vend det med lune nye kartofler, eller rør friskhakket ramsløg sammen med smør til en lækker kryddersmør.

En delikatesse

En tredje spiselig plante, der er aktuel netop nu og i de næste mange måneder, er skvalderkål, som alle haveejere vist kender. Men det er ikke alle, der har opdaget, at de friske blade kan bruges rå i salat eller i supper, hvor de giver en usædvanlig, skarp smag. De kan også behandles som spinat og koges i meget lidt vand sammen med en stor klat smør, hvorefter man tilsætter krydderier efter smag. De friske, sprøde skud smager lidt af gulerod og peber, og bladene kan også puttes i frikadeller, tærter, pandekager og brød. Især de unge skud er ligefrem en delikatesse og er fyldt med C-vitamin, B-vitaminer og forskellige mineraler.

Skvalderkål er en såkaldt skærmplante og står i juni-august med små, hvide blomster, der sidder i skærme. Da nogle skærmplanter er giftige, skal man sikre sig, at det er skvalderkål, man tager med hjem, og ikke noget andet. Planten kan især kendes på den glatte, furede stængel, og bladene er dobbelt tredelte og takkede.

–-

Fakta: Opskrifter

-

Løgkarsepesto

100 gram løgkarse

Lidt skvalderkål

Lidt nødder, evt. bog

1 dl olivenolie

100 gram tør ost

Salt og peber

Rist nødderne på en tør pande. Kom alle ingredienser i blenderen, og blend, til det har en passende konsistens. Smag pestoen til med salt og peber. Kan gemmes på køl i rengjorte glas med låg.

-

Forårssuppe med ramsløg

100 gram løg

2 spsk. olivenolie

200 gram kartofler

7 dl grøntsagsbouillon

50 gram ramsløg

50 gram brændenældeskud

1 dl fløde

Citronsaft

Salt og peber

Hak løgene, og svits dem i olien, til de er klare. Skær kartoflerne i små terninger, og kom dem i gryden sammen med bouillonen. Kog løg og kartofler under låg cirka 8 minutter. Snit de vilde planter, og kom dem i gryden. Lad suppen koge op, og fjern gryden fra varmen. Lad suppen afkøle lidt, og purér den i blenderen. Tilsæt fløden. Varm suppen op til kogepunktet, og smag den til med citronsaft, salt og friskkværnet peber.