Vi har mange dyr i Danmark med mærkelige og overraskende måder at leve på - og viftevinge er så afgjort et insekt, der hører til i denne afdeling! Det tidlige forår er rette tid, at gå på opdagelse efter dette besynderlige dyr.

Viftevinger er små insekter, der højest bliver 4 mm lange. Hunnen lever næsten hele sit liv som snylter inde i kroppen på bier, hvepse, tæger og forskellige andre insekter. Kun i det første larvestadie, hvor ungerne skal ud og finde deres egen vært, kommer de ud i det fri. De voksne hunner ligner mest af alt larver. De har hverken ben, vinger, øjne eller antenner. De lever af blod og kropsvæsker fra de insekter de lever i, men på en måde så værten ikke dør - så ville de jo miste deres bolig og madforsyning! Når de skal "gøre sig til", så en han bliver tiltrukket af dem, stikker de deres hoved ud mellem kropsleddene på deres vært og udsender duftstoffer, som tiltrækker hannerne.

Viftevingehannerne lever også det meste af deres liv inde i et insekt, men her i det tidlige forår får hannerne vinger og kommer til at ligne små fluer. Navnet "viftevinge" kommer herfra, da hannernes vinger ligner små vifter. Hannen maser sig ud mellem kropsleddene på sin vært, og flyver ud for at finde en hun. Når hannen skal parre sig med en hun, er der ikke meget tid til pjat og pjank, da han som voksen oftest kun lever nogle få timer. Parringen sker ved at han stikker sin læggebrod ind igennem hunnens kropsvæg og befrugter æggene direkte inde i hunnens kropshule - ikke noget med at spilde tid på at lede efter en kønsåbning!

Æggene bliver inde i hunnen, så hun føder levende unger ud i kropshulen på det insekt hun lever i. Hun føder flere hundrede bittesmå meget livlige larver, der har ben og møver sig ud mellem kropsleddene på værten. Når værten flyver fra blomst til blomst, lader larverne sig dumpe ned, og her venter de på, at en passende ny vært kommer på besøg i blomsten. Når det sker, klamrer de sig fast og trænger sig ind mellem kropsledene ind i den nye vært, hvor de skal bo resten af deres liv.

I verden har man indtil nu fundet omkring 600 arter af viftevinger. Der er fundet fem arter i Danmark.

Hvis man skal se en viftevinge, skal man virkelig være opmærksom og holde skarpt øje med forårets vilde jordboende bier og andre værtsdyr. Hunnerne kan man være heldige at spotte som små ovale udvækster mellem kropsleddene på deres vært, når de stikker hovedet ud for at tiltrække en han. For at se en han skal man bare være heldig, at være på rette sted i den korte periode, hannerne kan flyve.