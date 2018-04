Politiet vil give erstatning til otte personer i Tibetsagen. Deres grundlæggende demokratiske rettigheder blev krænket, erkender politidirektøren i København.

Betjente hindrede borgerne i at ytre sig og forsamle sig, da blandt andre Kinas præsident kom på besøg.

De otte har for flere år siden anlagt retssager mod Københavns Politi, og nu har politiet besluttet at efterkomme deres krav. Hver får 20.000 kroner i erstatning.

Dermed afblæses retssagerne, der har ligget stille i byretten. Her har politiet ellers hidtil krævet at blive frifundet.

Onsdagens beslutning begrundes med den konklusion, som Tibetkommissionen nåede frem til i december.

Her blev det slået fast, at der blev givet klart ulovlige ordrer om at hindre demonstranter i at være synlige for præsident Hu Jintao under et statsbesøg i 2012.

"Tag flagene fra dem, kom!" lød ordren på politiradioen.

Indgrebene gentog sig det følgende år, da en anden højtstående kineser gæstede Danmark. Og det har politidirektør Anne Tønnes nu taget konsekvensen af.

- I et demokrati skal politiet værne om borgernes grundlæggende rettigheder. Vi skal beskytte borgernes ytringsfrihed og sikre forsamlingsfriheden. Det har vi ikke gjort i denne sag.

- Vi har begået alvorlige fejl både under demonstrationerne og i den efterfølgende håndtering af forløbet, udtaler Anne Tønnes.

På gaden fulgte mange betjente de klart ulovlige ordrer. Demonstranter, der ville vifte med Tibets flag, eller som var iført Falun Gongs gule T-shirts, måtte ikke være synlige for kineserne.

En demonstration på Højbro Plads blev skjult af politiets blå vogne. Og i Kongens Have tvang betjente en mand til at lægge et flag på jorden. Meningen var, at præsidenten ikke skulle få øje på det fra Rosenborg Slot. Han var anholdt ulovligt i en times tid.

Politiets beslutning skyldtes en særlig stemning, som var blevet skabt af Politiets Efterretningstjeneste og af Udenrigsministeriet, konkluderede Tibetkommissionen i december.

Igen og igen fik Københavns Politi besked om, at kineserne var meget bekymrede for demonstranter. Men "ingen i Udenrigsministeriet tog skridt til at præcisere hensigten med videregivelsen af disse informationer", noterer kommissionen.

Affæren har været endevendt af flere instanser. I alt er der foretaget næsten 500 afhøringer af Den Uafhængige Politiklagemyndighed og af kommissionen.

Sidstnævntes arbejde har kostet 24 millioner kroner, har Justitsministeriet tidligere oplyst til Ritzau.

Efterspillet er dog ikke overstået. Statsadvokaten i København har i mere end et år blandt andet overvejet, om to politiledere skal tiltales for at have løjet om sagen i retten.