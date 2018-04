Nordfyn: Jeanette Højmark havde vedtaget med sig selv, at hvis hun nogensinde skulle vende tilbage til frisørfaget, så skulle det ikke være som ansat men med fødderne under eget bord. I dette tilfælde blev det så under eget instrumentbord, for den 33-årige frisør har valgt at starte som mobilfrisør.

- Jeg blev mor til en lille pige for to et halvt år siden, så baggrunden for, at jeg nu springer ud som selvstændig, er egentlig, at jeg gerne vil kunne planlægge min egen tid. Skabe noget mere fleksibilitet i forhold til familielivet, fortæller Jeanette Højmark.

- Jeg kørte på et tidspunkt som afløser i hjemmeplejen, hvor jeg mødte mange mennesker, der ikke selv har mulighed for at komme til en frisør. Der ud over ved man jo som børnefamilie, hvordan tiden kan være temmelig presset, hvis man skal hjem fra arbejde og have pakket børnene i bilen for at få dem klippet, siger hun.

Dermed var der ikke så langt til beslutningen, og nu er drømmen blevet til virkelighed.

Siden 3. april har Jeanette Højmark været i gang, og der er allerede godt med kunder i telefonen.

- Jeg er blevet meget positivt overrasket over interessen. Som mobilfrisør møder man mange fordomme om, at det er sådan en omgang køkkenklip, men jeg har den fire-årige uddannelse og er udlært i salon i Stige. Samtidig har jeg alt det nødvendige udstyr med mig i bilen, fortæller hun.